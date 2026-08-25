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Propiedades residenciales en venta en Prcanj, Montenegro

;
apartamentos
43
casas independientes
72
115 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en , Montenegro
Casa 7 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Número de plantas 3
Excelente casa de 263 m2 en Prcanj (Bay de Kotor) en una parcela de 330 m2. La característic…
$502 323
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Villa 6 habitaciones en Muo, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Piso 3/3
Esta villa de lujo está situada en una ubicación privilegiada, ofreciendo impresionantes vis…
$1,74M
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Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
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Villa 8 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 456 m²
https://www.youtube.com/watch?v=kUb3BRt4BqoSuperficie bruta: 456 m2Superficie interior neta:…
$2,30M
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Prcanj, Montenegro
Apartamento
Prcanj, Montenegro
Precio: €7,000,000Ubicación: Prčanj, Kotor, Montenegro (UNESCO Patrimonio de la Humanidad) E…
$8,15M
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Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 6
Área 500 m²
Gran villa en primera línea en la bahía de Kotor. En la primera planta se puede organizar un…
$1,80M
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Villa 5 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Superficie: 300m2Dormitorios: 4Baños: 1Superficie terrestre: 1.599m2Garaje: 28m2Pisos: 3Past…
$2,07M
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Área 497 m²
La villa en el pueblo de Prchan es una finca de cuatro pisos con 4 dormitorios, un gran jard…
$4,89M
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Apartamento 3 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Apartamento de lujo junto al mar en Stoliv con vistas a Perast y las Islas Vírgenes Descubra…
$301 933
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Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 497 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en venta, en uno de los lugares más bellos de la costa de Montenegrin, el acog…
$3,92M
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Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 371 m²
Número de plantas 3
En venta se ofrece una nueva villa de lujo totalmente amueblada en Stoliv. La villa está sit…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Muo, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Muo, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Situado en el encantador pueblo costero de Muo, a solo 2 km del histórico casco antiguo Koto…
$244 203
VAT
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Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 584 m²
Número de plantas 3
Moderna villa nueva se ofrece en venta en Stoliv, Boka Kotor Bay. La superficie total de la …
$1,96M
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Apartamento en Prcanj, Montenegro
Apartamento
Prcanj, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 6 m²
Descubra un nuevo nivel de vida ascendente en el Proyecto STAR BAY, situado en la pintoresca…
$153 628
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
En venta un acogedor apartamento en el tranquilo complejo pueblo de Boko - Kotor Bay Prchan.…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Dormitorios 2
Área 100 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Apartamento con dos dormitorios en primera l…
$442 199
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Apartamento 3 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/3
Este apartamento es un lugar ideal para aquellos que buscan unas vacaciones tranquilas en un…
Precio en demanda
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Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Área 180 m²
traditional stone house in Gornji Stoliv, municipality of Kotor, located in the part of the …
$1
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Bienvenido a tu rebanada de paraíso costero en Prcanj, Kotor! Ubicado en la segunda planta d…
$270 656
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Villa en Muo, Montenegro
Villa
Muo, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 479 m²
Número de plantas 3
Villa Aquila es una oferta excepcional! Se encuentra en una zona aislada, que conduce a una …
$2,55M
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Villa 6 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 456 m²
Piso 3/3
La lujosa villa nueva es una espaciosa y moderna casa de 4 dormitorios con un interior lujos…
$2,32M
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VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
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Apartamento 1 habitacion en Muo, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Muo, Montenegro
Dormitorios 1
Área 56 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Apartamento de 1 dormitorio La distancia al …
$156 399
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Villa en Prcanj, Montenegro
Villa
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 456 m²
Número de plantas 3
Villa Vela es un alojamiento excepcional en la costa mediterránea con impresionantes vistas …
$2,32M
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Apartamento 3 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 2/3
Ofrecemos un apartamento de dos dormitorios en una casa cerca de la bahía, en la primera lín…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Prcanj, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descubra este hermoso apartamento de una habitación totalmente reformado y amueblado en Prča…
$288 656
VAT
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Casa en Prcanj, Montenegro
Casa
Prcanj, Montenegro
Área 28 m²
Número de plantas 1
Casa en Prcanj que tiene 39 m2 en huella. Las fundaciones de 50 m2 ya se han hecho en la par…
$128 250
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Villa 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Charming Stone House with Breathtaking Sea Views – Bay of Kotor Discover a rare opportunity …
$1,62M
VAT
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Villa 1 habitación en Muo, Montenegro
Villa 1 habitación
Muo, Montenegro
Habitaciones 1
Área 180 m²
Casa tradicional de piedra en Gornji Stoliv, municipio de Kotor, situada en la parte de la z…
$1
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/3
Apartamento dúplex en Hyatt Regency Kotor Bay Resort.La primera línea del mar · Boko-Kotor B…
$1,15M
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VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
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Casa 8 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 8
150 m del mar • Cuarto de baño privado • 3 apartamentos independientes • 3 plazas de aparcam…
Precio en demanda
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Villa 20 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Villa 20 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 800 m²
Palazzo Jerovica es una colección de 5 edificios con una superficie habitable de aproximadam…
$4,62M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
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