  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$253,500
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28472
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini škola, vrtića, marketa, parka i ostalih sadržaja potrebnih za udoban porodični život.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Riviera
Budva, Montenegro
de
$485,915
Barrio residencial Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
de
$880,208
Complejo residencial A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Montenegro
de
$374,768
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$146,701
Edificio de apartamentos
Bratesici, Montenegro
de
$89,691
Está viendo
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$253,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Mostrar todo Complejo residencial Onmia Hills
Complejo residencial Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
de
$232,775
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Onia Hills Resort & Residences ofrece una notable selección de 55 habitaciones de un dormitorio y 10 residencias de dos dormitorios totalmente amuebladas, que van desde 63 a 92 metros cuadrados. Cada hogar combina diseño a medida, materiales de alta calidad y acabados excepcionales con funci…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,174
Izdaje se trosoban stan površine 107m², smješten na prvom spratu Maksim zgrade, Preko Morače. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih institucija i sadr…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade.…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones