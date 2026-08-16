Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Residencial
  4. Apartamento

Apartamentos en venta en República Dominicana

;
Punta Cana
39
Puerto Plata
24
La Altagracia
84
Higüey
75
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
208 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Guayacanes, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Guayacanes, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Aquamarine is an exclusive beachfront branded residence located in Juan Dolio, developed by …
$369,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Located in Green Village, Cap Cana, this exclusive residential development consists of 59 ap…
$318,701
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Located in Golden Lakes, Cap Cana, this exclusive residential development overlooks a naviga…
$297,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
New & Modern residential project located in Las Canas, Cap Cana, Dominican Republic. It offe…
$204,066
Dejar una solicitud
Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
3a planta, 3 dormitorios, 3,5 baños, 200 m2 de construcción, Vista al mar desde balcón, posi…
$515,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 204 m²
🌊 Apartamento de lujo en Residencia Exclusiva – Playa Ballenas, Las TerrenasDescubra este im…
$195,000
Dejar una solicitud
Apartamento en Sosua, República Dominicana
Apartamento
Sosua, República Dominicana
$351,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
The project combines modernity with nature-inspired finishes. A mix between bright spaces an…
$382,561
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Samaná, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Samaná, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Flat and villa project located only 400 metres and 2 minutesfrom the most exclusive beach of…
$155,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Bávaro, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233,025
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Restaurants, shopping centers personal care, education centers, medical care, gym, veterinar…
$199,000
Dejar una solicitud
Apartamento en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento
Las Terrenas, República Dominicana
Una combinación de lujo y ecología, Este desarrollo de la playa pone los tesoros del entorno…
$975,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Sosua, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
An exclusive beachfront resort community located on the spectacular shores of Playa Cosón, L…
$363,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238,350
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127,000
Dejar una solicitud
Apartamento en San Rafael del Yuma, República Dominicana
Apartamento
San Rafael del Yuma, República Dominicana
Experimenta lo mejor de la República Dominicana viviendo en este nuevo condominio impresiona…
$122,160
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Bávaro, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Bávaro, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Atlántida is a gated community featuring 534 apartments with 1, 2, and 3 bedrooms, designed …
$520,000
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Beautiful classic style apartment in the center of Piantini, 5 minutes from the famous Blue …
$490,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Parque de las Canas is a modern gated townhouse community located inside Vista Cana, Punta C…
$204,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Licey al Medio, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Licey al Medio, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
AltoBello Residences – Santiago, Dominican Republic Altobello Residences is a gated resident…
$151,100
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164,600
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Amenities and finished: Porcelain floors  Loft distribution for open andefficient spaces  S…
$174,900
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento en Sosúa, República Dominicana
Apartamento
Sosúa, República Dominicana
$549,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Apartamento 3 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471,600
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Higüey, República Dominicana
Apartamento 1 habitacion
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
L’Atelier is an exclusive residential development located in Cap Cana Village, a vibrant res…
$365,000
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en República Dominicana
Apartamento 2 habitaciones
República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Located within the exclusive Vermare at Cap Cana Boutique Residences, the Type C apartment o…
$440,000
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en República Dominicana

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en República Dominicana

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir