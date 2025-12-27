  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Casas nuevas

Casas de obra nueva en República Dominicana

Punta Cana
1
Puerto Plata
1
Sosua
1
La Altagracia
1
Pueblo de cabañas Villas del Sol by Big Hills
Pueblo de cabañas Villas del Sol by Big Hills
Pueblo de cabañas Villas del Sol by Big Hills
Pueblo de cabañas Villas del Sol by Big Hills
Pueblo de cabañas Villas del Sol by Big Hills
Pueblo de cabañas Villas del Sol by Big Hills
Cabarete, República Dominicana
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 145–258 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Desarrollador
Big Hills DR SRL
Villa Punta Cana Village
Villa Punta Cana Village
Higüey, República Dominicana
de
$880,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Desarrollador
Homes Punta Cana
