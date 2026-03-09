Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. República Dominicana
  3. Comercial
  4. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en República Dominicana

bienes raíces comerciales
32
restaurantes
4
hoteles
15
De inversiones Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 800 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Las Terrenas: un edificio de apartament…
$820,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir