  2. República Dominicana
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en República Dominicana

Puerto Plata
1
Sosua
1
Complejo residencial Big Hills Residence
Cabarete, República Dominicana
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 76–179 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
76.0 – 129.0
140,000 – 280,000
Apartamentos 2 habitaciones
112.0 – 179.0
200,000 – 380,000
Desarrollador
Big Hills DR SRL
