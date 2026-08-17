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Terreno y parcelas en venta en República Dominicana

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11 propiedades total found
Parcela en El Portillo, República Dominicana
Parcela
El Portillo, República Dominicana
🌴 Excepcional Parcela frente a la playa – Portillo, Las TerrenasUna rara oportunidad para ad…
$1,37M
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Parcela en Las Terrenas, República Dominicana
Parcela
Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Parcela de edificio con vistas al mar - Las TerrenasDescubra una gran oportunidad para con…
$75,000
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Parcela en Jarabacoa, República Dominicana
Parcela
Jarabacoa, República Dominicana
Área 2 070 m²
Customized project, designed with a professional and environmentally friendly criteria, with…
$60
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Parcela en Higüey, República Dominicana
Parcela
Higüey, República Dominicana
Área 242 m²
527 residential lots and 28 commercial lotsChoose your lot and choose your house to build, y…
$31,460
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Parcela en República Dominicana
Parcela
República Dominicana
Área 1 060 m²
Exclusive mountain project with only 29 lots, located in the gated community of Mata de Plat…
$106,011
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Parcela en República Dominicana
Parcela
República Dominicana
Cosón Village Located in the heart of Samaná, Cosón Village is a residential project that co…
$162,110
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Parcela en Samaná, República Dominicana
Parcela
Samaná, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Privileged Location in Santa Barbara de Samaná is located on a hill in Monte Rojo, in the in…
$23,240
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Parcela en Higüey, República Dominicana
Parcela
Higüey, República Dominicana
Área 891 m²
Residential Lots for Sale – Cap Cana Located within the prestigious Cap Cana Resort, these r…
$365,000
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Parcela en Abreu, República Dominicana
Parcela
Abreu, República Dominicana
Área 594 m²
Discover an exclusive real estate opportunity in Abreu, Cabrera—where nature meets the sea. …
$71,280
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Parcela en Buena Vista, República Dominicana
Parcela
Buena Vista, República Dominicana
Área 1 643 m²
*The land is adjacent to 11 high value villas.  *In the adjoining streets there is electric …
$114,991
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Parcela en Bávaro, República Dominicana
Parcela
Bávaro, República Dominicana
Área 188 m²
The listed prices correspond to the land only and include an individually titled lot. The ad…
$29,072
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