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Locales comerciales en venta en República Dominicana

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Samaná
21
Las Terrenas
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24 propiedades total found
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic en Las Terrenas, República Dominicana
🌊 Established Kitesurf School for Sale - 18 Years of Success - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, República Dominicana
Precio: 170.000 USDUna rara oportunidad para adquirir una escuela de kitesurf bien estableci…
$170,000
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🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 663 m²
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast en venta - Las Terrenas, República DominicanaPrecio: U…
$550,000
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🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Descubre una oportunidad única de inversión en el corazón de Las Terrenas: una encantadora b…
$480,000
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Hotel en Las Terrenas, República Dominicana
Hotel
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Discover an opportunity unique opportunity to acquire a magnificent Bed & Breakfastideallylo…
$650,000
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Hotel 1 900 m² en Las Galeras, República Dominicana
Hotel 1 900 m²
Las Galeras, República Dominicana
Área 1 900 m²
Descubra una rara oportunidad de adquirir un hermoso Bed & Breakfast en el corazón de Las Ga…
$550,000
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🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🥐 Established Bakery & Pastry Business for Sale - Prime Location in Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 805 m²
Precio: USD 890.000 (algunos documentos indican 990.000 USD – precio por confirmar)Una rara …
$890,000
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TekceTekce
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 2 000 m²
Precio: USD 3.100.000 – Negocios & Propiedad IncluidoUna rara y prestigiosa oportunidad de a…
$3,10M
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🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 120 m²
Descubra una oportunidad única para adquirir una boutique de diseño ecológico muy bien diseñ…
$950,000
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🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 654 m²
Precio: USD 850.000Descubra una oportunidad única para adquirir una boutique pacífica y rent…
$850,000
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🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 000 m²
Descubra esta encantadora residencia hotelera de estilo caribeño situada a solo 90 metros de…
$1,15M
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🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Elegant Beachside SPA Business for Sale - Playa Popy, Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, República Dominicana
Área 121 m²
Precio: USD 160,000 – Opportunidad de llave en mano totalmente equipadaDescubra una oportuni…
$160,000
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🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 350 m²
Descubra este excepcional llavero Boutique Bed & Breakfast situado a solo 250 metros de una …
$750,000
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🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 800 m²
Descubra esta encantadora propiedad de estilo caribeño enclavada en un exuberante entorno tr…
$420,000
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🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 16 250 m²
Precio: USD 1.250.000 – Propiedad & Negocios Incluido (Walls and Business)Una oportunidad ex…
$1,25M
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🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Descubra una rara oportunidad de adquirir una excepcional finca de estilo caribeño situada a…
$1,85M
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💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
💼 High-Yield Apartment Building with Immediate Rental Income – Playa Bonita, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 800 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Las Terrenas: un edificio de apartament…
$820,000
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Propiedad comercial 57 m² en República Dominicana
Propiedad comercial 57 m²
República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
70 Locals for sale in Bella Vista  Available from 57m2 …
$183,500
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Propiedad comercial 40 m² en República Dominicana
Propiedad comercial 40 m²
República Dominicana
Área 40 m²
General: ▪11 levels for offices from 44 to 474 M2. ▪Approx. 122 parking spaces, being the fi…
$138,600
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🌴 Boutique Hotel Just Steps from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Boutique Hotel Just Steps from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 1 449 m²
Imagina poseer un próspero hotel boutique a solo 30 metros de las arenas blancas de Playa Po…
$1,80M
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Propiedad comercial 43 m² en República Dominicana
Propiedad comercial 43 m²
República Dominicana
Área 43 m²
Level Business Center – Where Business Reaches New Heights Strategically located on the pres…
$183,303
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🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre en Las Terrenas, República Dominicana
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, República Dominicana
Área 3 200 m²
Precio: USD 900,000 – Propiedad & Negocios Incluido (Walls and Business)Una oportunidad exce…
$900,000
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🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas en Las Terrenas, República Dominicana
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, República Dominicana
Área 860 m²
Descubra una oportunidad única para adquirir un hotel ecológico y retiro de bienestar totalm…
$1,30M
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🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre en Las Terrenas, República Dominicana
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, República Dominicana
Área 100 m²
Precio: USD 130.000Alquiler mensual: 800 dólaresUna fantástica oportunidad para adquirir un …
$130,000
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Hotel en Las Terrenas, República Dominicana
Hotel
Las Terrenas, República Dominicana
Trate de un cambio real de vida al hacerse dueño de este magnífico Residencia Bed & Breakfas…
$530,000
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