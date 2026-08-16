Casas en Venta en República Dominicana

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Villa 5 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Premium Premium
Villa 5 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 037 m²
🌴 Impresionante villa caribeña a sólo 150 metros de la playa - Cosón, Las TerrenasPrecio: 95…
$950,000
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Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
⛳ Villa de campo de golf contemporáneo con piscina climatizada – Playa Ballenas, Las Terrena…
$750,000
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Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 955 m²
⛳ Villa de lujo con piscina climatizada y autonomía solar – Playa Ballenas, Las TerrenasPrec…
$860,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 588 m²
Número de plantas 2
🌊 Villa Nueva con Vista Panorámica al Mar - Hoyo Cacao, Las Terrenas Descubra esta magníf…
$650,000
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Villa en Las Terrenas, República Dominicana
TOP TOP
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
La inversión inmobiliaria de Punta Cana representa una de las oportunidades más atractivas d…
$50,000
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TekceTekce
Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 485 m²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950,000
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Villa 7 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 7 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 230 m²
Número de plantas 2
🌴 Exclusiva Mansión Colonial con Parque Tropical, Piscina Privada y Apartamento Independient…
$630,000
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Villa en República Dominicana
Villa
República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 558 m²
Caleton Residence community is made for families who seek to live in a place where you can h…
$1,58M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Villa en República Dominicana
Villa
República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
An exclusive boutique community of only 18 contemporary villas located within the prestigiou…
$264,700
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Casa en Friusa, República Dominicana
Casa
Friusa, República Dominicana
Una increíble casa de tres dormitorios de bajo costo en el centro de Punta Cana, a 10 minuto…
$249,900
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Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
🌴 Charming Caribbean Villa – Walking Distance to Playa Bonita – Las Terrenas Price: USD 3…
$340,000
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Casa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Casa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 530 m²
🌴 Villa contemporánea con piscina privada & Bungalow – Playa Ballenas, Las TerrenasPrecio: U…
$595,000
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Villa en Casa de Campo, República Dominicana
Villa
Casa de Campo, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 925 m²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Precio en demanda
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Casa en Sosua, República Dominicana
Casa
Sosua, República Dominicana
Villa Harmony es un espacioso plan de 3 dormitorios que ofrece habitaciones privadas separad…
$439,900
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 579 m²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
$8,75M
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Villa en Sosua, República Dominicana
Villa
Sosua, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Villa en Las Terrenas, República Dominicana
Villa
Las Terrenas, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
🌴 Nueva Villa de lujo – A 200 metros de Playa Ballenas Beach – Las TerrenasPrecio: 700.000 d…
$700,000
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Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
🌴 Elegante Villa con Piscina Privada en el Corazón de Las Terrenas Descubra esta encantad…
$220,000
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Increíble tres villa Storey, en la mejor zona de toda la República Dominicana, donde un mont…
$2,90M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Project Overview:Private villa project in Punta Cana featuring 3 and 4-bedroom units with 3.…
$364,510
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 415 m²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915,000
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Casa 2 habitaciones en Higüey, República Dominicana
Casa 2 habitaciones
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Inspired by the palm trees, the fresh wind that intertwines its fine leaves, the sea, and it…
$190,000
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Villa 4 habitaciones en Las Terrenas, República Dominicana
Villa 4 habitaciones
Las Terrenas, República Dominicana
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
🌴 Villa Neuve a 300 metros de la playa de Las Ballenas – Las TerrenasDescubra esta encantado…
$255,000
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Casa en Friusa, República Dominicana
Casa
Friusa, República Dominicana
$169,900
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 772 m²
Experience contemporary luxury in Villa Alena, an exceptional residence located in the prest…
$1,60M
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Villa en Higüey, República Dominicana
Villa
Higüey, República Dominicana
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 432 m²
DESCRIPTION Our Villa Mar y Sol offers a unique investment opportunity with beautiful modern…
$1,10M
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Villa en República Dominicana
Villa
República Dominicana
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
An exclusive boutique community of contemporary two-story villas located within the prestigi…
$293,900
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