Casa en condominio en venta en Municipio de Kotor, Montenegro

Dobrota
9
Kotor
3
Donji Orahovac
4
28 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Radanovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Radanovici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 4
El nuevo complejo residencial con piscina para 54 unidades residenciales se encuentra en uno…
$106,825
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Morinj, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Morinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Número de plantas 3
El nuevo complejo del club está situado en la primera línea, cerca del pueblo de Kostanica, …
$184,425
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial en Montenegro a orillas del Golfo de Kotor del Mar Adriático. El compl…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Morinj, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Morinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 2/4
Amplio apartamento con dos dormitorios y dos baños en el complejo Lavender Bay, situado en e…
$234,265
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Perast, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Perast, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 3/3
Apartamento de lujo con una superficie total de 97 m2 en un complejo residencial, construido…
$409,964
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Piso 1/3
"Saint Mattew place" es un increíblemente acogedor, enterrado en las coronas de árboles medi…
$292,831
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 4/4
Vida elegante junto al mar – tu exclusiva casa en el corazón de la Bahía de KotorDescubra el…
$878,494
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 5
¡Mira todos los apartamentos del complejo! El nuevo complejo se encuentra en la Bahía de Ko…
$139,681
Apartamento independiente Piso independiente en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Dobrota, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/3
El complejo residencial en Dobrota es un conjunto moderno de edificios, cerca de la ciudad d…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Kavac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Kavac, Montenegro
Habitaciones 1
Área 29 m²
Número de plantas 3
Inversión en confort y prestigio en el corazón de KavachEl moderno complejo residencial prem…
$105,419
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Piso 3
Apartamento en venta con vistas panorámicas en Dobrota, Boka-Kotor Bay Descubre la vida junt…
$696,938
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/3
La vida que soñaste con Le presentamos un exclusivo complejo residencial, la encarnación de …
$299,391
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Apartamento de lujo junto al mar en Stoliv con vistas a Perast y las Islas Vírgenes Descubra…
$304,545
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 4/7
Moderno apartamento en Dobrota, cerca del histórico Kotor Se ofrece un amplio apartamento de…
$279,947
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Skaljari, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Skaljari, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Apartamento de lujo con vistas panorámicas - Kotor, Montenegro Presentamos a su atención un …
$498,443
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial en la Bahía de Kotor - armonía de estilo, naturaleza y confort …
$258,769
Apartamento independiente Piso independiente en Sisici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Sisici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Número de plantas 3
Apartments in a new modern house, only 11 km to the city of Budva, to Old Kotor 15 km, to Ti…
$83,633
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pobrde, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pobrde, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 3
El objeto está situado en un lugar tranquilo y acogedor alejado del bullicio de la ciudad. S…
$152,272
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
Un nuevo pueblo turístico en Dobrota, compuesto por un hotel boutique, villas de primera lín…
$1,41M
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Lastva Grbaljska, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Lastva Grbaljska, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial en Budva cerca de la playa YazNuevo proyecto residencial situad…
$91,363
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Donji Orahovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Donji Orahovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
Nuevo complejo residencial en el pueblo de Orahovac, Kotor municipio. La histórica ciudad de…
$543,495
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donji Orahovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donji Orahovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 2
Elegante apartamento con 2 dormitorios en Orakhovets, Kotor – un lugar único bajo la protecc…
$386,537
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Perast, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Perast, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 3/3
En uno de los rincones más bellos de la Bahía de Kotor - en el pintoresco Kostantsica - un e…
$374,824
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Donji Orahovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Donji Orahovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 2
$340,128
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 5
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Dobrota, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/3
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Donji Orahovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Donji Orahovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
$487,362
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pobrde, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pobrde, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 3
$137,230
