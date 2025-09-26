Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Kotor
  4. Residencial
  5. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Kotor, Montenegro

Piso independiente Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 5
text
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 3
Moderno complejo residencial en la Bahía de Kotor - armonía de estilo, naturaleza y confort …
$258,412
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial en Montenegro a orillas del Golfo de Kotor del Mar Adriático. El compl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir