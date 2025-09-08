Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio con garaje en venta en Municipio de Kotor, Montenegro

Dobrota
9
Kotor
3
Donji Orahovac
4
4 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Kotor, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Kotor, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 5
Precio en demanda
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente en Dobrota, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Dobrota, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/3
Precio en demanda
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Donji Orahovac, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Donji Orahovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 4
$487,362
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Pobrde, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Pobrde, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 3
$137,230
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
