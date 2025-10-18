Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Bar, Montenegro

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 11/11
ID-2463 For sale: legal penthouse with underground parking in a completed residential bui…
$362,908
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Peters Group Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bar, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir