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Áticos en Venta Bar, Montenegro

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Ático Ático 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Silencio 144 m2 Silencio 1 línea Silencio calefacción suelo Silenciosos JacuzziAmplio ático …
$392,006
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Ático Ático 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Ático en Montenegro con terraza en la azotea de 136+160 m2 con derecho exclusivo de uso.Una …
$690,399
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Ático Ático 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 6/6
En el ático en la 6a planta (P+5) en dos pasos junto al mar en venta amplio apartamento con …
$366,838
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Ático Ático 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 156 m²
Apartamento con jacuzzi en Bar en Zetagradna Se vende apartamento de tres habitaciones de …
$414,946
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Ático Ático 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 135 m²
Se vende un ático de lujo en el centro de Bar, Zetagradnje. 135 m² en total 95 m² sala de e…
$466,814
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Ático Ático 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 113 m²
Penthouse 113 m2 en bar. ¡Penthouse en un nuevo edificio a 150 m del mar con una vista del …
$430,406
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