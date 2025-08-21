Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos del mar en Venta Bar, Montenegro

2 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 135 m²
Se vende un ático de lujo en el centro de Bar, Zetagradnje. 135 m² en total 95 m² sala de e…
$466,814
Ático Ático 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 113 m²
Penthouse 113 m2 en bar. ¡Penthouse en un nuevo edificio a 150 m del mar con una vista del …
$430,406
Parámetros de las propiedades en Bar, Montenegro

Baratos
De lujo
