Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Bar, Montenegro

;
bienes raíces comerciales
34
hoteles
18
Oficina Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Oficina 12 m² en Bar, Montenegro
Oficina 12 m²
Bar, Montenegro
Área 12 m²
Un lugar en el garaje de 12m2. El complejo PAMC Residence está construido de acuerdo con est…
$20,966
Dejar una solicitud
Oficina 83 m² en Bar, Montenegro
Oficina 83 m²
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Espacio comercial en el mismo centro del Bar, con un área de 83m2. Dos habitaciones, baño. E…
$207,330
Dejar una solicitud
Oficina 105 m² en Bar, Montenegro
Oficina 105 m²
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En el mismo centro de la ciudad, el bar del edificio ocupa dos plantas y un espacio comercia…
$249,404
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir