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Bungalow en venta en Northern Region, Malta

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Naxxar
4
Bahía de San Pablo
3
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20 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran Bungalow totalmente separado, situado en una zona de alrededor de 1600 metros cuadra…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow
Mellieha, Malta
Un bungalow de tres dormitorios totalmente independiente con vistas al mar, situado en una z…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Swieqi, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Prime Development Oportunidad: Ultra-Rare Swieqi Bungalow independiente sobre trama masiva …
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un bonito Bungalow construido en una parcela de alrededor de 1000m2, en una zona muy exclusi…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mgarr, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
BIDNIJA - Este hermoso bungalow está situado en el campo de una ubicación muy buscada, situa…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Un bungalow totalmente de 1.100m2 con impresionantes vistas al mar en esta zona tan solicita…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Rabat, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un hallazgo realmente único en Malta un bungalow de una sola planta situado en el corazón de…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Xemxija, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Xemxija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Wardija - Una parcela excepcional de alrededor de 1600m2 con permisos para construir un boni…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una de las zonas más prestigiosas de la villa de Maltas, este excepcional bungalo…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Un Bungalow de 3 dormitorios en Santa Maria Estate. Esta propiedad consta de 3 dormitorios (…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Un moderno y excepcional bungalow de 4 dormitorios totalmente i…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a este impresionante bungalow totalmente separado situado en una zona residencial…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Altamente terminado Bungalow situado sobre un tumolo con piscina grande y jardín maduro disf…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Mosta, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
San Giacomo Hermosa casa de 4 dormitorios dobles listo para entrar.•Property también tiene u…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 7 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 7 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 490 m²
Número de plantas 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Bungalow Bungalow 10 habitaciones en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow 10 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 1
Santa Maria Estate ( MELLIEHA ) – Un Bungalow de tres dormitorios de estilo antiguo de buen …
$2,00M
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Bungalow Bungalow 7 habitaciones en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow 7 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 030 m²
Número de plantas 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Situado muy cerca del impresionante paseo marítimo de Qawra, este exquisito bungalow indepen…
$1,94M
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Bungalow Bungalow 19 habitaciones en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow 19 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 19
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 850 m²
Número de plantas 2
Discover the unparalleled luxury of this exceptional Mellieha bungalow, situated on what is …
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Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

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