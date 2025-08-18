Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Northern Region, Malta

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Swieqi
16
Mostrar más
Casa 10 habitaciones en Naxxar, Malta
Casa 10 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Número de plantas 3
NAXXAR - Casa de carácter convertida por expertos en una casa de lujo con todas las comodida…
$1,58M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Situado muy cerca del impresionante paseo marítimo de Qawra, este exquisito bungalow indepen…
$1,94M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Swieqi, Malta
Casa de campo 3 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Locatedinmadliena, ThisSpacious (Approx.170SQM), WellmainedandDesignedtopfloormisonette Aliv…
$699,498
Dejar una solicitud
TekceTekce
Bungalow Bungalow 7 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 7 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 490 m²
Número de plantas 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
ExceptionalsemidetachedbungoutDoor & Indoorpoolssanpawltattargalocedinapul-de-SacandSechedwi…
$3,04M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
Dejar una solicitud
Villa 15 habitaciones en Mellieha, Malta
Villa 15 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 355 m²
Número de plantas 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
Dejar una solicitud

