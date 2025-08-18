Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Northern Region, Malta

Naxxar
5
Rabat
13
Adosado Borrar
Eliminar
26 propiedades total found
Adosado Adosado en Mosta, Malta
Adosado Adosado
Mosta, Malta
Situado en una encantadora parcela de aproximadamente 320 m2 en una tranquila UCA area, esta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora casa adosada en Rabat, Malta ofrece la mezcla perfecta de comodidades moder…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Esta impresionante casa de 4 dormitorios, situada en el encantador pueblo de Rabat en Malta,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Bahía de San Pablo, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Bahía de San Pablo, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Adosado de 2 dormitorios en la bahía de San Pablo. Muy central y cerca de todas las comodida…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en el sereno corazón de Naxxar, este encantador adosado ofrece el lienzo perfecto pa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un encantador adosado no convertido se vende con permisos de planificación, para ser convert…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un precioso Gran Adosado ubicado dentro del Área de Conservación Urbana de Rabat. La propied…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Esta oportunidad única para un Adosado en la mejor zona de Rabat con cargas de accesorios tr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una nueva reforma a altos estándares viene esta hermosa casa adosada en el pueblo de Rabat (…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Naxxar, Malta
Adosado Adosado
Naxxar, Malta
Casa en venta en Naxxar Ubicado en silencio en el encantador pueblo de Naxxar esta propieda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de esquina no convertida situada en el núcleo de la aldea de Rabat, situada en 2 carret…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre el lujo viviendo en el corazón de Rabat con este exclusivo adosado. Al entrar en la…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en Rabat con un gran jardín trasero y espacio aéreo completo. La propiedad tien…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran adosado en dos caminos en una ubicación privilegiada en Mellieha. La propiedad const…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una gran casa adosada, situada en 5 plantas situada en este pintoresco pueblo de Mellieha, g…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gharghur, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gharghur, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un doble frente, esquina Adosado situado en una zona muy tranquila en Gharghur. La propiedad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mdina, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mdina, Malta
Dormitorios 4
Esta hermosa propiedad en la histórica ciudad de Mdina ofrece una oportunidad única para pos…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Adosado de 4 dormitorios situado en una de las zonas más buscadas de Naxxar y cerca de todas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta impresionante casa adosada, situada en la zona más codiciada de Naxxar, está ahora disp…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Justo en venta en la ciudad de Naxxar, esta impresionante casa de 2 dormitorios, 2 baños ofr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa se encuentra en una zona residencial muy tranquila en Rabat. Consta de una cocina …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Mellieha, Malta
Adosado Adosado
Mellieha, Malta
Mellieha Townhouse no convertido en 2 carreteras buenas para el desarrollo
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Rabat, Malta
Adosado Adosado
Rabat, Malta
Descubre un adosado de 2/3 dormitorios en el corazón de Rabat - ¡Una gema oculta! Situado a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora casa adosada en Rabat ofrece un espacio de vida cómodo y totalmente amuebla…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Mellieha, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada dentro de la U.C.A del pueblo con baldosas estampadas, Cada planta tiene do…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Rabat, Malta
Adosado Adosado
Rabat, Malta
Esta impresionante casa adosada en venta en Rabat (UCA) ofrece la combinación perfecta de vi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir