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Villas en venta en Northern Region, Malta

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Naxxar
15
Rabat
8
Mosta
4
Swieqi
24
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86 propiedades total found
Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Situado en una de las zonas más buscadas de Melliehas, estas propiedades se encuentran en pa…
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Villa en Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en venta Mosta Situado en una de las zonas más buscadas de la villa de Mostas…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Presentando una obra maestra lujosa y contemporánea enclavada en el pintoresco entorno de Me…
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Una propiedad rara en venta en Madliena una Villa maravillosamente presentada en forma de co…
Precio en demanda
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Villa 10 habitaciones en Attard, Malta
Villa 10 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
Una villa excepcional, triple frente, semiconjunta situada en la zona residencial de Misrah …
$2,21M
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Situado en el muy deseable Santa Maria Estate, esta excepcional villa independiente ofrece i…
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Villa en Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villas en venta ¦ Bidnija Una rara oportunidad de poseer una villa en uno de los lugares más…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una rara oportunidad para adquirir una villa independiente semi, que se ofrece en forma de c…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta Villa le ofrece la última oportunidad de poseer una rebanada de paraíso. Ubicado en el …
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo estándar de vida moderna: dos exclusivas villas de lujo semi-conjuntas pensadas con…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Un bonito Bungalow, construido sobre un sólido acantilado de roca, con vistas panorámicas so…
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Villa en Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta primera parcela de desarrollo ofrece una rara oportunidad para construir un sofisticado…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
SANTA MARIJA ESTATE - Estas tres villas semiconjuntas de diseño están muy acabadas, entre la…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Gran chalet totalmente desmontado bungalow 3000m2 con jardín maduro amplio piscina y zona de…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
MELLIEHA- Una gran oportunidad para adquirir una villa independiente en uno de los lugares m…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Una villa de 500 m2 en High Ridge, Madliena, en forma de concha, que ofrece una excelente op…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una Villa totalmente independiente en Mensija Prestigioso Situado en uno de los enclaves re…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa totalmente despreocupada lujosamente terminada, construida en aprox 1700 m2 de tierra …
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta Villa le ofrece la última oportunidad de poseer una rebanada de paraíso. Ubicado en el …
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Villa en Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villas en venta Bidnija Una rara oportunidad de poseer una villa en uno de los lugares más t…
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Impecablemente mantiene Villa en esta prestigiosa zona de San Pawl tat-Targa. La propiedad c…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Una encantadora propiedad en venta en Madliena: esta Villa de 3 dormitorios se ofrece termin…
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Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una excepcional Villa totalmente independiente que ofrece hermosas vistas al país, situada e…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Una encantadora propiedad en venta en Madliena: esta Villa de 3 dormitorios se ofrece termin…
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Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta impresionante Villa en Rabat, Malta ofrece una lujosa vida con sus 4 amplios dormitorio…
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta Villa le ofrece la última oportunidad de poseer una rebanada de paraíso. Ubicado en el …
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Villa 12 habitaciones en Naxxar, Malta
Villa 12 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 2
Descubra el lujo moderno en esta exquisita villa semi-departada situada en la zona residenci…
$2,09M
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Situada en la zona más codiciada de San Pawl Tat-Targa, estas dos villas excepcionales ofrec…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Una Villa excepcional en una parcela masiva en la zona más exclusiva de Malta. Esta propieda…
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Ubicado en la tranquilidad elevada de Madliena, esta villa se encuentra como una encarnación…
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Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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