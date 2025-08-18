Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Northern Region, Malta

4 propiedades total found
Bungalow Bungalow 7 habitaciones en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow 7 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 030 m²
Número de plantas 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Situado muy cerca del impresionante paseo marítimo de Qawra, este exquisito bungalow indepen…
$1,94M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 8 habitaciones en Qawra, Malta
Bungalow Bungalow 8 habitaciones
Qawra, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Número de plantas 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Villa 15 habitaciones en Mellieha, Malta
Villa 15 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 15
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 355 m²
Número de plantas 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
Dejar una solicitud
