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Locales comerciales en venta en Klaipeda, Lituania

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17 propiedades total found
Producción 2 803 m² en Klaipeda, Lituania
Producción 2 803 m²
Klaipeda, Lituania
Área 2 803 m²
Se ofrece una propiedad comercial en venta en el territorio del puerto marítimo de Klaipeda,…
$1,61M
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Propiedad comercial 127 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 127 m²
Klaipeda, Lituania
Área 127 m²
Piso 2
DESIGNACIÓN 127kv / m ----------------------------------------------------------------------…
$262,287
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Propiedad comercial 58 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 58 m²
Klaipeda, Lituania
Área 58 m²
Piso 1
¡Gran inversión! ¡Un lugar ideal para su nueva clínica o oficina! Ahora utilizado como firma…
$243,454
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TekceTekce
Propiedad comercial 65 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 65 m²
Klaipeda, Lituania
Área 65 m²
Piso 3
Locales administrativos con estacionamiento subterráneo se venden en el centro de Klaipeda, …
$123,625
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Propiedad comercial 485 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 485 m²
Klaipeda, Lituania
Área 485 m²
Piso 1
Sal de 485 conocimiento. M. BUILDINGs with a LOW of LAND ON THE CRUDE! TRADE, STORAGE AND AD…
$1,14M
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Propiedad comercial 144 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 144 m²
Klaipeda, Lituania
Área 144 m²
Piso 3
DESTINACIÓN ADMINISTRATIVA EN MIESTO CENTRE ------------------------------------------------…
$377,353
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Propiedad comercial 268 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 268 m²
Klaipeda, Lituania
Área 268 m²
Piso 1
Los locales se venden en una ubicación muy móvil, Drejonės str. Klaipeda. Hay grandes flujos…
$394,163
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Propiedad comercial 1 072 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 1 072 m²
Klaipeda, Lituania
Área 1 072 m²
Piso 1
VENTA DE LAS PARTES COMMERCIALES, PRODUCCIÓN, STORAGE (BWAD 1071.53), FLASH MIESTE, HEAT PL.…
$826,501
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Propiedad comercial 729 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 729 m²
Klaipeda, Lituania
Área 729 m²
Se venden locales industriales y administrativos en la zona de Klaipeda State Port. Hay un e…
$482,270
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Propiedad comercial 68 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 68 m²
Klaipeda, Lituania
Área 68 m²
Piso 1
ACCESO INDIVIDUAL AL OBJETO DE INVERSIONES EN EL CENTRO CIVIL ------------------------------…
$168,099
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Propiedad comercial 63 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 63 m²
Klaipeda, Lituania
Área 63 m²
Piso 3
Locales administrativos se venden en el centro de Klaipeda, H. Manto st. 40! PRINCIPIOS DEL…
$121,270
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Propiedad comercial 134 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 134 m²
Klaipeda, Lituania
Área 134 m²
SALE 32 años KAVINO-BARO PATCHES with VISA EQUIPMENT AND BUSINESS CRUDE CENTER IN LOW ALERTS…
$428,777
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Propiedad comercial 49 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 49 m²
Klaipeda, Lituania
Área 49 m²
Piso 2
Haciendo trucos cómicos en la pista. 40C La parte 1 / 2 del local comercial (segundo piso) …
$62,683
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Propiedad comercial 7 400 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 7 400 m²
Klaipeda, Lituania
Área 7 400 m²
Multifunctional premises for trade, offices and storage in the new complex in Klaipeda FOR R…
$3,973
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Propiedad comercial en el puerto de Klaipėda en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial en el puerto de Klaipėda
Klaipeda, Lituania
Área 2 803 m²
Número de plantas 2
En venta: Propiedad comercial en el puerto de Klaipėda, uno de los mayores centros logístico…
$1,64M
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Propiedad comercial 13 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 13 m²
Klaipeda, Lituania
Área 13 m²
En venta 8-9 ( aprox. 130 metros cuadrados ) plazas de aparcamiento en el aparcamiento subte…
$13,676
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Propiedad comercial 109 m² en Klaipeda, Lituania
Propiedad comercial 109 m²
Klaipeda, Lituania
Área 109 m²
Piso 3
En el LOADER, MICRO MICRORAJONE, PRODUCCIÓN Y ALOCACIONES ADMINISTRATIVOS. Habitaciones en u…
$139,042
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