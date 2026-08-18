Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Lituania
  3. Kedainiai
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Kedainiai, Lituania

;
7 propiedades total found
Propiedad comercial 169 991 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 169 991 m²
Kedainiai, Lituania
Área 169 991 m²
OBJETO INDIVIDUAL - 17 HA AERODROME SEAT, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACKS,…
$4,13M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 169 991 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 169 991 m²
Kedainiai, Lituania
Área 169 991 m²
OBJETO INDIVIDUAL - 17 HA AERODROME SEAT, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACKS,…
$4,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 2 203 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 2 203 m²
Kedainiai, Lituania
Área 2 203 m²
Piso 1
SALES, STORAGE BUILDINGS. BOTTLE MIESE Te invito a familiarizarte con el lugar y los edifici…
$206,440
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 160 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 160 m²
Kedainiai, Lituania
Área 160 m²
Piso 1
VENTA DE PRIMEROS BUILDINGS IN FEED KAIME. GENERAL: • Kėdainiai raj. sav., Pašušvio village…
$11,397
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 102 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 102 m²
Kedainiai, Lituania
Área 102 m²
Piso 1
BUILDINGs SUBMITTED IN THE SEAT OF BODYERS, with the CONTRACT OF STATE LOSSES ON LAND Addre…
$101,432
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Propiedad comercial 1 200 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 1 200 m²
Kedainiai, Lituania
Área 1 200 m²
PRÁCTICAS DE VENTA / RENDERED, BOARD MIESTE, S. DARIAUS Y GUM G. Address - S. Dariaus ir Gi…
$341,907
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Propiedad comercial 1 490 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 1 490 m²
Kedainiai, Lituania
Área 1 490 m²
Piso 1
VENTA DE PRODUCCIÓN CORRECCIONES INDUSTRIALES BUILDING BETTER Los locales de producción se …
$283,783
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Capital
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Ir