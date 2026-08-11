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Locales comerciales en venta en Alytus, Lituania

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 269 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 269 m²
Alytus, Lituania
Área 269 m²
Piso 1
Sal de 269 KFT. Para actividades de servicio o administrativas SANTATIKA G. 26M, ALYTUE! _ P…
$318,808
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Propiedad comercial 897 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 897 m²
Alytus, Lituania
Área 897 m²
Piso 3
DESIGNATION KV 897 M BIURO / STORAGE / PRODUCTION ADVICE INDUSTRY G., PUTINS, ALYTUE. -... P…
$87,165
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Propiedad comercial 356 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 356 m²
Alytus, Lituania
Área 356 m²
PRESENTACIÓN DE LA ADVICE EN ACTIVIDADES ALIVAS - DIFERENTES (LIVESTOCK MAY BE LIVESTOCK). L…
$174,379
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TekceTekce
Propiedad comercial 167 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 167 m²
Alytus, Lituania
Área 167 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DE COORDINACIÓN COMMERCIAL EN BUTRIMONE, ALYTAUS AREA, FUTURE G. 4 Ofrecemos co…
$118,528
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Propiedad comercial 76 m² en Alytus, Lituania
Propiedad comercial 76 m²
Alytus, Lituania
Área 76 m²
Piso 1
Locales no residenciales para la venta son perfectamente adecuados para el funcionamiento de…
$62,683
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