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Locales comerciales en venta en Provincia de Telšiai, Lituania

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Mazeikiai
5
12 propiedades total found
Propiedad comercial 71 m² en Telsiai, Lituania
Propiedad comercial 71 m²
Telsiai, Lituania
Área 71 m²
Piso 2
PRESENTACIÓN DE CORRECCIONES DE INVERSIONES!!! Los locales administrativos de 71,40 metros c…
$78,137
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Propiedad comercial 63 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 63 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 63 m²
Piso 1
DESIRANDO PARA PROVISAR PREMISAS COMMERCIALES EN EL PRIMER PAÍS MAJOR DE LOS PRIMEROS MIESTO…
$75,355
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Propiedad comercial 838 m² en Seda, Lituania
Propiedad comercial 838 m²
Seda, Lituania
Área 838 m²
Piso 1
SUBMITTED PROFESSIONAL, COMMERCIAL COMMERCIAL COMPLEX (KVAD 669,22) with INDIVIDUAL and OTHE…
$576,419
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Propiedad comercial 1 149 m² en Pabalve, Lituania
Propiedad comercial 1 149 m²
Pabalve, Lituania
Área 1 149 m²
Piso 1
Local comercial situado en la zona de Telšiai se venden. A un kilómetro de distancia. Los lo…
$52,169
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Propiedad comercial 395 m² en Tryskiai, Lituania
Propiedad comercial 395 m²
Tryskiai, Lituania
Área 395 m²
PRESENTACIÓN DE COMERCIALES - PRODUCCIÓN - TIFÉN FIGURA EN Address: Bokšto g. 19, Trakai, T…
$54,487
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Propiedad comercial 62 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 62 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 62 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DEL PATERN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ALLOCACIÓN (ODONÓLOGO) _ GENERAL: - Dirección…
$104,337
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TekceTekce
Propiedad comercial en Plunge, Lituania
Propiedad comercial
Plunge, Lituania
Número de plantas 1
Meat processing business for sale. About 10 tons of meat are processed in one shift, 10 empl…
$2,00M
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Propiedad comercial 68 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 68 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 68 m²
Piso 1
RENTAL OR SALE OF COMMERCIAL PATLALPOS ON A VISIBLE HEAD, MICRORAJON CENTRE. PRECIOS RENTALE…
$170,953
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Propiedad comercial 64 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 64 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 64 m²
Piso 1
PRESENTACIÓN DEL PATLOS EN UN CENTRO VISIBLE, MICRORAJON ASOCACIONES MISCELLANEOUS MAY BE AP…
$102,572
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Propiedad comercial 1 204 m² en Telsiai, Lituania
Propiedad comercial 1 204 m²
Telsiai, Lituania
Área 1 204 m²
Número de plantas 1
Pig farm for sale (currently empty). The farm can hold 1 000 pigs at a time. The price of t…
$70,069
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Propiedad comercial 12 800 m² en Plunges rajono savivaldybe, Lituania
Propiedad comercial 12 800 m²
Plunges rajono savivaldybe, Lituania
Área 12 800 m²
Número de plantas 1
Granjas con un edificio administrativo, un matadero de cerdos y un garaje en venta. El sitio…
$594,478
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Propiedad comercial 51 m² en Mazeikiai, Lituania
Propiedad comercial 51 m²
Mazeikiai, Lituania
Área 51 m²
Piso 1
VENTA DE KIRPYLA - GREECE SALON Los locales de 50 metros cuadrados son adecuados para activ…
$77,499
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