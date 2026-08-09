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Locales comerciales en venta en Provincia de Panevėžys, Lituania

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Panevėžys
4
11 propiedades total found
Propiedad comercial 603 m² en Byciai, Lituania
Propiedad comercial 603 m²
Byciai, Lituania
Área 603 m²
Piso 1
Escáner almacén con CEREALS EQUIPO DE DRIVING Y STORAGE, CONTAINED POR CEREALS DRIVING, SHOR…
$74,964
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Propiedad comercial 1 990 m² en Ferma, Lituania
Propiedad comercial 1 990 m²
Ferma, Lituania
Área 1 990 m²
Piso 1
SUBMITTED COMMERCIAL, NATURAL AND STORAGE-SUITABLE BUILDINGs K., RAGUVOS SEN. BUILDINGs COM…
$381,264
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Propiedad comercial 1 500 m² en Slavinciskis, Lituania
Propiedad comercial 1 500 m²
Slavinciskis, Lituania
Área 1 500 m²
Piso 1
EN LA ESFERA DEL GIVEN CENTRAL, EL GIVEN GIVEN CON LA REPATCH CAPITAL Y RESTAURUS DE LOS TRA…
$812,390
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 478 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 1 478 m²
Panevėžys, Lituania
Área 1 478 m²
Piso 1
LOCALIZACIÓN ESTRATEGICA DE LA BUSINESS EN FULL - FUNCIONAMIENTO / PRODUCCIÓN CORRECCIONES C…
$519,425
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Propiedad comercial 287 m² en Anciskiai, Lituania
Propiedad comercial 287 m²
Anciskiai, Lituania
Área 287 m²
Piso 1
Vé uno en el Principio del Anquilo, pero 6000 euros! ¿Busca un lugar para relajarse o implem…
$6,956
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Propiedad comercial 139 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 139 m²
Panevėžys, Lituania
Área 139 m²
!!! BUILDINGS DESIGN by PROJECT G.20A with the LOSS of 3,63 ARM AREA. BUILDINGs for the INST…
$85,673
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Propiedad comercial 39 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 39 m²
Panevėžys, Lituania
Área 39 m²
Piso 1
MANTENIMIENTO DE LA ASAMBLEA COMMERCIAL CON LA ACCIÓN CLIMA G. 38. ÁREA BÁSICA - 38 KV.M. de…
$28,801
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Propiedad comercial 182 m² en Panevėžys, Lituania
Propiedad comercial 182 m²
Panevėžys, Lituania
Área 182 m²
Piso 1
En el mismo CENTRO DE CIRCUMSTP de RESIDENCIA, SEGUNDO G., COMPARABLE DE DESTINACIÓN DE COME…
$136,763
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Propiedad comercial 1 389 m² en Pazasai, Lituania
Propiedad comercial 1 389 m²
Pazasai, Lituania
Área 1 389 m²
Piso 1
El complejo de dos edificios se vende - granja y construcción - granero Pasvalio r., en Dere…
$18,235
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Propiedad comercial 1 100 m² en Birzai, Lituania
Propiedad comercial 1 100 m²
Birzai, Lituania
Área 1 100 m²
Piso 1
En la parte exclusiva de la ciudad de Biržai, a 200 m de la orilla del lago Širvėna y a 200 …
$193,747
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Propiedad comercial 183 m² en Rokiskis, Lituania
Propiedad comercial 183 m²
Rokiskis, Lituania
Área 183 m²
Piso 1
CASA SODYBA CON 53.36 SECCIÓN A. FUENTE R. _________________________________________________…
$283,783
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