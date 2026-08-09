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Locales comerciales en venta en Trakai, Lituania

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Propiedad comercial 756 m² en Trakai, Lituania
Propiedad comercial 756 m²
Trakai, Lituania
Área 756 m²
Piso 1
PROYECTO DE INVESTMENTO DIFERENTE EN TRAVEL CENTRE! SOBRE EL CARRIAGE DEL EFER La superficie…
$869,478
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Propiedad comercial 756 m² en Trakai, Lituania
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Trakai, Lituania
Área 756 m²
Piso 1
PROYECTO DE INVESTMENTO DIFERENTE EN TRAVEL CENTRE! SOBRE EL CARRIAGE DEL EFER La superficie…
$861,896
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Propiedad comercial 610 m² en Trakai, Lituania
Propiedad comercial 610 m²
Trakai, Lituania
Área 610 m²
Piso 1
Edificio en venta - almacén (mental hangar) con contrato de arrendamiento de tierras pública…
$113,969
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