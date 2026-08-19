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Locales comerciales en venta en Šiauliai, Lituania

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6 propiedades total found
Propiedad comercial 1 207 m² en Šiauliai, Lituania
Propiedad comercial 1 207 m²
Šiauliai, Lituania
Área 1 207 m²
Piso 1
Se vende un edificio de producción / almacenamiento único con parcela y VIDEU a FRENKELIO VI…
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Propiedad comercial 178 m² en Zaliukes, Lituania
Propiedad comercial 178 m²
Zaliukes, Lituania
Área 178 m²
Piso 1
Los locales comerciales de 178 metros cuadrados se venden en Vytauto g., Šiauliai. Los local…
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Propiedad comercial 288 m² en Šiauliai, Lituania
Propiedad comercial 288 m²
Šiauliai, Lituania
Área 288 m²
Piso 3
DESIRING TO PROVIDE COMMERCIAL COORDINATIONS in STRATEGIC NORTHERN HEAD - WINE G. 107! ¿Bus…
$477,633
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Propiedad comercial 1 736 m² en Šiauliai, Lituania
Propiedad comercial 1 736 m²
Šiauliai, Lituania
Área 1 736 m²
Piso 1
Locales comerciales se venden en el centro de la ciudad de Šiauliai - inversión, que vale la…
$1,59M
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Propiedad comercial 178 m² en Zaliukes, Lituania
Propiedad comercial 178 m²
Zaliukes, Lituania
Área 178 m²
Piso 1
Los locales comerciales de 178 metros cuadrados se venden en Vytauto g., Šiauliai. Los local…
$232,799
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Propiedad comercial 3 500 m² en Šiauliai, Lituania
Propiedad comercial 3 500 m²
Šiauliai, Lituania
Área 3 500 m²
Número de plantas 2
100 % instalación alquilada Retorno de la inversión 8.8 %. En venta y nbsp; Edificio complej…
$2,38M
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TekceTekce
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