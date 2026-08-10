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Locales comerciales en venta en Provincia de Kaunas, Lituania

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Kaunas
42
Kedainiai
7
Jonava
3
72 propiedades total found
Propiedad comercial 102 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 102 m²
Kaunas, Lituania
Área 102 m²
Piso 2
Desarrollando para golpear en Raw, MUTUMS G. 2, KAUNE. PATCHES IN THE PUBLICATION AND CONSTR…
$160,564
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Propiedad comercial 357 m² en Raudondvaris, Lituania
Propiedad comercial 357 m²
Raudondvaris, Lituania
Área 357 m²
Piso 1
Local comercial / servicio en venta en Red House (357,49 sq.m) Amplias y funcionales instal…
$416,190
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Propiedad comercial 1 043 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 043 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 043 m²
Piso 1
DESIGNANDO LA COUNTERPARTY OF COMMERCIAL PREMISES (SCREAMING), KAUNO MIESTE! LA MAJORIDAD DE…
$2,01M
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TekceTekce
Propiedad comercial 252 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 252 m²
Kaunas, Lituania
Área 252 m²
Piso 1
DESIGNACIÓN 251.56 metros cuadrados. ACCESO PARA LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE PARA PATCHES 2-3 …
$240,493
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Propiedad comercial 61 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 61 m²
Kaunas, Lituania
Área 61 m²
Piso 1
DESIRING to PROVIDE ADMINISTRATIVE ADVICE FOR DIFFERENT ACTIVITIES! Calefacción de suelo de …
$155,693
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Propiedad comercial 34 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 34 m²
Kaunas, Lituania
Área 34 m²
Piso 1
ADVICE INDIVIDUAL SOBRE LAS NEGOCIACIONES - INVESTMENTO O ACTIVIDADES COMMERCIALES El objet…
$164,041
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Propiedad comercial 453 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 453 m²
Kaunas, Lituania
Área 453 m²
Piso 1
PREVIO COMMERCIAL PREMISAS EN EL CENTRO DE MILK - ALERT LIBERTAD Los locales comerciales exc…
$1,74M
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Propiedad comercial 169 991 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 169 991 m²
Kedainiai, Lituania
Área 169 991 m²
OBJETO INDIVIDUAL - 17 HA AERODROME SEAT, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TACK, MANEVRATION TACKS,…
$4,13M
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Propiedad comercial 1 668 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 1 668 m²
Kaunas, Lituania
Área 1 668 m²
Piso 1
Enviando BUILDINGS COMMERCIAL DESTINATION CON LIQUID AND SAFETY ELECTRICAL Address: Tvenkini…
$2,26M
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Propiedad comercial 23 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 23 m²
Kaunas, Lituania
Área 23 m²
Piso 1
Un garaje de piedra en venta. El garaje tiene un agujero (secado). Acceso conveniente. Puede…
$20,867
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Propiedad comercial 3 000 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 3 000 m²
Kaunas, Lituania
Área 3 000 m²
Piso 1
SALES OF PRODUCTION / STORAGE Mr KALANTOS G., FATTERN! 34 A LOW of LAND. _ PRINCIPIOS: - Se …
$1,57M
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Propiedad comercial 382 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 382 m²
Kaunas, Lituania
Área 382 m²
Piso 1
"MIXINTYN" "Milkintynė" es un lugar especial para celebraciones, recreaciones y oportunidad…
$451,954
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Propiedad comercial 53 m² en Cicinai, Lituania
Propiedad comercial 53 m²
Cicinai, Lituania
Área 53 m²
¡Sodio con un mayor desprecio y vuelta! SEPARA GRATIS ÁREA CON THERASA Y OWN WATER TELLICES!…
$173,896
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Propiedad comercial 91 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 91 m²
Kaunas, Lituania
Área 91 m²
Piso 3
En el casco antiguo de Kaunas, cerca del castillo de Kaunas, no hay una habitación de 91,41 …
$92,336
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Propiedad comercial 336 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 336 m²
Kaunas, Lituania
Área 336 m²
Piso 3
SUBMITING COMMERCIAL ADVICE ON STABILITY RENDER Espaciosas y funcionales instalaciones no re…
$705,983
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Propiedad comercial 405 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 405 m²
Kaunas, Lituania
Área 405 m²
Piso 2
Los locales de 405,46 metros cuadrados se venden en Drobės str. 62, Kaunas. _ ¿Quieres verl…
$277,467
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Propiedad comercial 102 m² en Kedainiai, Lituania
Propiedad comercial 102 m²
Kedainiai, Lituania
Área 102 m²
Piso 1
BUILDINGs SUBMITTED IN THE SEAT OF BODYERS, with the CONTRACT OF STATE LOSSES ON LAND Addre…
$101,432
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Propiedad comercial 2 457 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 2 457 m²
Kaunas, Lituania
Área 2 457 m²
Piso 1
SALE ADMINISTRATIVE AND INDUSTRIAL AND STORAGE ADVICE with AICLE TECHNICAL G., CAUNG lugar …
$950,629
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Propiedad comercial 114 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 114 m²
Kaunas, Lituania
Área 114 m²
Piso 1
KAUUNORAMA - ALLOCATION MEDICAL OR SERVICE PATCHES PER TWINE, C Precio de los locales - 3304…
$383,098
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Propiedad comercial 1 812 m² en Narepai, Lituania
Propiedad comercial 1 812 m²
Narepai, Lituania
Área 1 812 m²
Piso 1
La propiedad se vende en 1812 metros cuadrados administrativo, edificio comercial con locale…
$3,07M
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Propiedad comercial 20 370 m² en Bajenai I, Lituania
Propiedad comercial 20 370 m²
Bajenai I, Lituania
Área 20 370 m²
Número de plantas 1
$13,58M
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Propiedad comercial 80 m² en Ringaudai, Lituania
Propiedad comercial 80 m²
Ringaudai, Lituania
Área 80 m²
Piso 1
¡Desarrollando para llevar a cabo actividades diferentes en el mercado de la corrupción! - S…
$57,965
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Propiedad comercial 110 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 110 m²
Kaunas, Lituania
Área 110 m²
Piso 1
El antiguo edificio de calderas con proyecto de reconstrucción se vende - Rimvydo str. 17C, …
$60,284
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Propiedad comercial 80 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 80 m²
Piso 1
DESIRING TO DESIGNATE TWI INDIVIDUAL COMMERCIAL PARTS IN NORTHERN TURGUACE. PRECIOS ONLY 15…
$18,492
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Propiedad comercial 190 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 190 m²
Piso 2
PUKUS COMMERCIAL BUILDINGs with A LIGHTER OF 5.15 WARS, TOME PROSPECT!! Ofrecemos comprar at…
$575,498
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Propiedad comercial 1 217 m² en Kaunas, Lituania
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Kaunas, Lituania
Área 1 217 m²
Piso 3
VENTA DE TODOS LOS TERCER PASTAT AUTE Y GUARANTEA DESPUÉS DE TODOS LOS CAUNES DE CASA, GRAND…
$1,14M
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Propiedad comercial 210 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 210 m²
Kaunas, Lituania
Área 210 m²
Piso 2
DESIGNACIÓN 210 metros cuadrados. AREA COMMERCIAL COORDINATION IN THE AREA OF INSURANCE Vend…
$166,261
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Propiedad comercial 27 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 27 m²
Kaunas, Lituania
Área 27 m²
Piso 1
¿No pagaste un precio por tu enfermedad? ¡Trabajando a tu profesional! DESIRING TO PROVIDE C…
$63,762
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Propiedad comercial 160 m² en Kaunas, Lituania
Propiedad comercial 160 m²
Kaunas, Lituania
Área 160 m²
Piso 1
VENTA ACTIVIDAD SATISFACTUAL DE BUSINESS POWER ALEKSOTE 7 años de exitoso negocio de cateri…
$41,619
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Propiedad comercial 722 m² en Ramonai, Lituania
Propiedad comercial 722 m²
Ramonai, Lituania
Área 722 m²
Piso 1
VENTA DE CEREALS CON AUDIBLE RAMEN K.SAV. Ramons - pueblo en el municipio de Raseiniai, a 2…
$69,558
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