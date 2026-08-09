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Casas en Venta en Siguldas novads, Letonia

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Krimuldas pagasts
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Sigulda
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Incukalna pagasts
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13 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Klavas, Letonia
Casa 4 habitaciones
Klavas, Letonia
Habitaciones 4
Área 169 m²
Número de plantas 2
$184,643
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 8 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 8
Área 155 m²
Piso 2/2
Una propiedad maravillosa en una excelente ubicación en Sigulda. Edificio renovado con un am…
$227,737
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Casa 12 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 12 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 12
Área 503 m²
Número de plantas 2
$748,690
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Casa 33 habitaciones en Sigulda, Letonia
Casa 33 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 33
Área 2 735 m²
Piso 1/3
Una oportunidad única para comprar complejo "Krimulda Manor". La casa solariega Krimulda sig…
$3,50M
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Casa 5 habitaciones en Klavas, Letonia
Casa 5 habitaciones
Klavas, Letonia
Habitaciones 5
Área 236 m²
Número de plantas 2
$236,092
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Casa en Sigulda, Letonia
Casa
Sigulda, Letonia
Área 7 000 m²
Piso 3/3
El centro histórico de Krimulda se localiza en la orilla derecha del Río Gauja. La casa de l…
$3,21M
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Casa 9 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 9 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 9
Área 400 m²
Número de plantas 2
De Riga 20 km es el establecimiento mejor, de la elite «Sunishi». Pueblo cerrado en la orill…
$567,332
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Casa 8 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 8
Área 670 m²
Número de plantas 3
Totalmente terminado, equipado con la última tecnología, una casa grande exclusiva en el lag…
$1,16M
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Casa 10 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 10 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 10
Área 600 m²
Número de plantas 3
Totalmente listo, equipado con las últimas tecnologías, una casa grande exclusiva cerca del …
$1,05M
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Casa 9 habitaciones en Incukalna pagasts, Letonia
Casa 9 habitaciones
Incukalna pagasts, Letonia
Habitaciones 9
Área 344 m²
Piso 3
$312,433
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Casa 8 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 8 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 8
Área 400 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 7 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 7
Área 496 m²
Número de plantas 3
La mejor élite gated comunidad en la orilla de Lago Sunishi. Casa con su propio litoral, con…
$630,369
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Casa 6 habitaciones en Sunisi, Letonia
Casa 6 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 6
Área 391 m²
Número de plantas 3
En una ubicación hermosa en la orilla de Lago Sunīši, una casa que fue construida para sus p…
$483,283
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Parámetros de las propiedades en Siguldas novads, Letonia

con Terraza
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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