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Apartamentos en venta en Siguldas novads, Letonia

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Sigulda
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27 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 3/3
$214,770
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Área 57 m²
Piso 1/3
$194,914
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Área 57 m²
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$213,188
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 1/3
$206,179
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Área 72 m²
Piso 3/3
$247,483
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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$235,876
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Área 47 m²
Piso 1/3
$161,803
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Área 54 m²
Piso 2/3
$185,008
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Piso 1/3
$235,195
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Apartamento 2 habitaciones en Krimuldas pagasts, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Krimuldas pagasts, Letonia
Habitaciones 2
Área 48 m²
Piso 3/3
$46,789
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Área 72 m²
Piso 3/3
$245,350
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Área 51 m²
Piso 3/3
$186,181
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Habitaciones 3
Área 70 m²
Piso 3/3
$222,238
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
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Área 58 m²
Piso 1/3
$196,963
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Área 64 m²
Piso 1/3
$216,761
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Área 76 m²
Piso 2/3
$244,995
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Apartamento 4 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 4
Área 146 m²
Piso 7/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
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Apartamento 2 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 5/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$149,924
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Apartamento 4 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 4
Área 102 m²
Piso 2/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$207,154
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Apartamento 9 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 9 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 9
Área 279 m²
Piso 6/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$989,342
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Apartamento 1 habitación en Sidgunda, Letonia
Apartamento 1 habitación
Sidgunda, Letonia
Habitaciones 1
Área 37 m²
Piso 4/5
Una de las cartas de triunfo del nuevo proyecto "Pagalms 2.0" es su ubicación en el territor…
$64,088
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Apartamento 5 habitaciones en Sunisi, Letonia
Apartamento 5 habitaciones
Sunisi, Letonia
Habitaciones 5
Área 255 m²
Piso 3/4
Ático en un pueblo de élite, a orillas del lago Sunishi Pueblo de élite, a orillas del lago …
$378,222
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Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 85 m²
Piso 4/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$291,629
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Parámetros de las propiedades en Siguldas novads, Letonia

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