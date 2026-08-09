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Tiendas en venta en Jurmala, Letonia

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Tienda 155 m² en Jurmala, Letonia
Tienda 155 m²
Jurmala, Letonia
Área 155 m²
Piso 1/4
$872,907
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Agencia
Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Tienda 294 m² en Jurmala, Letonia
Tienda 294 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 15
Área 294 m²
Número de plantas 3
Un bloque de pisos de 3 pisos para la venta localizada en el centro de Jurmala - en Dubulti.…
$724,925
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