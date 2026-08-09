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Locales comerciales en venta en Jurmala, Letonia

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8
40 propiedades total found
Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Número de plantas 1
$754,199
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Habitaciones 1
Número de plantas 3
$1,86M
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Un terreno único con un campo de helicópteros en Jurmala.La superficie de la parcela es de 8…
$487,397
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Metropolis Riga
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English, Русский
TekceTekce
Edificio rentable 1 322 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 322 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 18
Área 1 322 m²
Piso 3/3
Venta complejo hotelero de 4 estrellas en la zona más prestigiosa de Jurmala. Posible redesa…
$2,29M
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Hotel 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 15
Área 1 000 m²
Piso 1/3
Nuevo edificio en venta en Jurmala, Mellugi: un hotel de tres plantas en la carretera Mellug…
Precio en demanda
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De inversiones en Jurmala, Letonia
De inversiones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Piso 1/3
Proyecto de inversión: tierra con un proyecto en el centro de Jurmala, cerca del mar, la cal…
$1,09M
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De inversiones 3 000 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 3 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 3 000 m²
Piso 5/5
Ofrecemos la compra de un edificio sin terminar en Jurmala, distrito de Sloka. Zona de desca…
$1,76M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 000 m²
Es una instalación única que combina un restaurante, un café y un amplio salón de banquetes.…
$2,35M
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Metropolis Riga
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English, Русский
Edificio rentable 612 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 612 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Área 612 m²
Piso 3/3
La casa se encuentra en una zona tranquila de Jurmala, a solo 5 minutos a pie del mar. Cerca…
$1,44M
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Hotel 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 000 m²
El hotel está situado en el corazón de Jurmala, en Majori. En un lugar al lado de la calle p…
$2,27M
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Edificio rentable 1 140 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 140 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 140 m²
Número de plantas 2
La instalación consta de un edificio 1 con una superficie de 950 metros cuadrados. y edifici…
$1,37M
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Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Terreno para construcción comercial de una superficie de 4430 m2 a la entrada de Jurmala.Los…
$1,37M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
De inversiones 1 740 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 1 740 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 20
Área 1 740 m²
Piso 4/4
Servicio de limpieza en venta en Bulduri - en el corazón de Jurmala, justo en la costa, just…
$3,38M
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Hotel 1 126 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 126 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 126 m²
Venta de propiedad comercial en la calle Jomas en Jurmala con proyecto de reconstrucción apr…
$1,36M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 2 479 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 2 479 m²
Jurmala, Letonia
Área 2 479 m²
Número de plantas 3
En venta 4 * hotel Segevold, en una de las ciudades más bellas de Letonia y ndash; en Siguld…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 342 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 342 m²
Piso 2/2
Exclusivo hotel boutique de lujo en el corazón de Jurmala, a solo 200 metros de la playa y l…
Precio en demanda
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Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Venta de terrenos para el desarrollo comercial.Situado en Dubulti, a 100 metros de Lielupe.L…
$154,443
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Venta de terreno con una superficie total de 1553 m2 en Jurmala.Todas las comunicaciones: el…
$49,327
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda 155 m² en Jurmala, Letonia
Tienda 155 m²
Jurmala, Letonia
Área 155 m²
Piso 1/4
$872,907
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Tribus Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
De inversiones 12 114 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 12 114 m²
Jurmala, Letonia
Área 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
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De inversiones 2 815 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 2 815 m²
Jurmala, Letonia
Área 2 815 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos un proyecto de inversión atractivo en el centro de Jurmala - en la avenida Dzintar…
$1,75M
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De inversiones 1 640 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 1 640 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 32
Área 1 640 m²
Piso 4/4
Proyecto de inversión en Bulduri, consta de una parcela de 3748 m2 y un edificio con una sup…
$1,39M
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Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Venta de terreno junto al mar en Asari 1546 m2.Libre de edificios, formas planas y regulares…
$154,335
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 330 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 330 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Área 330 m²
Piso 3/3
Ofrecemos comprar una casa de huéspedes o apartamento, situado en el mismo centro de Jurmala…
Precio en demanda
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Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
Terreno junto al mar en Asari con una superficie de 1600 m2.- libre de edificios - todas las…
$461,853
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Propiedad comercial 56 m² en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial 56 m²
Jurmala, Letonia
Área 56 m²
Local comercial en alquiler en el centro de Kauguri. Locales frontales con excelente ubicac…
$56,426
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De inversiones 8 000 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 8 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 8 000 m²
Un objeto de la inversión con un terreno total de 8.000 m2 se está vendiendo. En el terreno …
$1,38M
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Propiedad comercial en Jurmala, Letonia
Propiedad comercial
Jurmala, Letonia
La venta ofrece una parcela de tierra en la primera línea del mar con un proyecto hotel de 5…
$7,05M
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
De inversiones 650 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 650 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 10
Área 650 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos comprar un edificio con un amplio territorio privado, que se encuentra en Jurmala,…
$1,11M
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Edificio rentable 1 875 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 875 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 875 m²
Número de plantas 5
¡construyendo localizado en el área más prestigiosa de la ciudad - la Vieja Ciudad se ofrece…
$3,46M
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