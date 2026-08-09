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Hoteles en venta en Jurmala, Letonia

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7 propiedades total found
Hotel 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 15
Área 1 000 m²
Piso 1/3
Nuevo edificio en venta en Jurmala, Mellugi: un hotel de tres plantas en la carretera Mellug…
Precio en demanda
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Hotel 1 000 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 000 m²
El hotel está situado en el corazón de Jurmala, en Majori. En un lugar al lado de la calle p…
$2,27M
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Hotel 1 126 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 126 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 126 m²
Venta de propiedad comercial en la calle Jomas en Jurmala con proyecto de reconstrucción apr…
$1,36M
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Hotel 2 479 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 2 479 m²
Jurmala, Letonia
Área 2 479 m²
Número de plantas 3
En venta 4 * hotel Segevold, en una de las ciudades más bellas de Letonia y ndash; en Siguld…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 342 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 342 m²
Piso 2/2
Exclusivo hotel boutique de lujo en el corazón de Jurmala, a solo 200 metros de la playa y l…
Precio en demanda
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Hotel 330 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 330 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Área 330 m²
Piso 3/3
Ofrecemos comprar una casa de huéspedes o apartamento, situado en el mismo centro de Jurmala…
Precio en demanda
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Hotel 1 342 m² en Jurmala, Letonia
Hotel 1 342 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 342 m²
Exclusivo hotel boutique de lujo en el corazón de Jurmala, a solo 200 metros de la playa y l…
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