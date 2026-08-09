Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Jurmala
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Jurmala, Letonia

;
bienes raíces comerciales
40
hoteles
7
casas de ingresos
4
De inversiones Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
De inversiones en Jurmala, Letonia
De inversiones
Jurmala, Letonia
Habitaciones 2
Piso 1/3
Proyecto de inversión: tierra con un proyecto en el centro de Jurmala, cerca del mar, la cal…
$1,09M
Dejar una solicitud
De inversiones 3 000 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 3 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 3 000 m²
Piso 5/5
Ofrecemos la compra de un edificio sin terminar en Jurmala, distrito de Sloka. Zona de desca…
$1,76M
Dejar una solicitud
De inversiones 1 740 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 1 740 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 20
Área 1 740 m²
Piso 4/4
Servicio de limpieza en venta en Bulduri - en el corazón de Jurmala, justo en la costa, just…
$3,38M
Dejar una solicitud
TekceTekce
De inversiones 12 114 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 12 114 m²
Jurmala, Letonia
Área 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
Dejar una solicitud
De inversiones 2 815 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 2 815 m²
Jurmala, Letonia
Área 2 815 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos un proyecto de inversión atractivo en el centro de Jurmala - en la avenida Dzintar…
$1,75M
Dejar una solicitud
De inversiones 1 640 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 1 640 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 32
Área 1 640 m²
Piso 4/4
Proyecto de inversión en Bulduri, consta de una parcela de 3748 m2 y un edificio con una sup…
$1,39M
Dejar una solicitud
De inversiones 8 000 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 8 000 m²
Jurmala, Letonia
Área 8 000 m²
Un objeto de la inversión con un terreno total de 8.000 m2 se está vendiendo. En el terreno …
$1,38M
Dejar una solicitud
De inversiones 650 m² en Jurmala, Letonia
De inversiones 650 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 10
Área 650 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos comprar un edificio con un amplio territorio privado, que se encuentra en Jurmala,…
$1,11M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir