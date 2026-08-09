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Edificios Residencial en Venta en Jurmala, Letonia

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Edificio rentable 1 322 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 322 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 18
Área 1 322 m²
Piso 3/3
Venta complejo hotelero de 4 estrellas en la zona más prestigiosa de Jurmala. Posible redesa…
$2,29M
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Edificio rentable 612 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 612 m²
Jurmala, Letonia
Habitaciones 7
Área 612 m²
Piso 3/3
La casa se encuentra en una zona tranquila de Jurmala, a solo 5 minutos a pie del mar. Cerca…
$1,44M
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Edificio rentable 1 140 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 140 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 140 m²
Número de plantas 2
La instalación consta de un edificio 1 con una superficie de 950 metros cuadrados. y edifici…
$1,37M
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TekceTekce
Edificio rentable 1 875 m² en Jurmala, Letonia
Edificio rentable 1 875 m²
Jurmala, Letonia
Área 1 875 m²
Número de plantas 5
¡construyendo localizado en el área más prestigiosa de la ciudad - la Vieja Ciudad se ofrece…
$3,46M
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