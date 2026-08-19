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Casas en Venta en Roma, Italia

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7 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 330 m²
LD-0204. Enciclopedia. Información adicional "Información de la región", "Información de la …
$926,038
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Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 360 m²
AG-160316. BИЛА НА УЛИЦЕ АППИА АНТИКА, РИМПредлагаемая вилла находится в одной из самых прес…
$2,11M
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Villa 6 habitaciones en Roma, Italia
Villa 6 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
IT-180618-1. Víllaya en Rim. ИталияВ престижном   районе EUR ( на юге Рима ) продается   4-х…
$2,81M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 6 habitaciones en Roma, Italia
Villa 6 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
ESO-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и терассойРим, Казал Палоко В продаж…
$2,93M
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Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
AG-160316-2. BИЛА В ТРЕВИННЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопис…
$937,760
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Villa 2 habitaciones en Roma, Italia
Villa 2 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 180 m²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной терасойВ престижном парке дльнфа "до …
$808,818
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Roma, Italia
Casa
Roma, Italia
$2,43M
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International real estate agency Habita
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