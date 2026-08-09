Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Marcas
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Marcas, Italia

;
Porto Recanati
7
San Benedetto del Tronto
6
Civitanova Marche
5
SantElpidio a Mare
4
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
84 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Massa Fermana, Italia
Casa 9 habitaciones
Massa Fermana, Italia
Habitaciones 9
Área 270 m²
Casa independiente en tres niveles de unos 90 metros cuadrados cada uno. Planta baja sala de…
$81,384
Dejar una solicitud
Casa 16 habitaciones en Montottone, Italia
Casa 16 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 16
Área 450 m²
Bonito edificio en el centro histórico en la calle principal. Trabajos de mejora realizados …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Casa 6 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 6
Área 80 m²
Renovación de la casa en el casco antiguo Tres niveles de 25 metros cuadrados cada cuadrado …
$34,879
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa 40 habitaciones en Offida, Italia
Villa 40 habitaciones
Offida, Italia
Habitaciones 40
Área 1 000 m²
Villa en tres niveles de más de 1.000 m2 con 40 habitaciones 9 baños 13 dormitorios, acabado…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 13 habitaciones en Cessapalombo, Italia
Casa 13 habitaciones
Cessapalombo, Italia
Habitaciones 13
Área 450 m²
Casa para renovar en un panorámico y aislado. Estructura de piedra Terreno 4:00 acres con pl…
$93,010
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Fano, Italia
Villa 6 habitaciones
Fano, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 770 m²
BG-CC1118. Brandy de la empresa (Conferencia), Panadería de la Universidad de China, 320 de …
$4,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 8 habitaciones en Camporotondo di Fiastrone, Italia
Casa 8 habitaciones
Camporotondo di Fiastrone, Italia
Habitaciones 8
Área 180 m²
Número de referencia: N663 ( R )Nombre de la propiedad: Casa RotondoUbicación: en el puebloC…
$81,384
Dejar una solicitud
Casa 17 habitaciones en Falerone, Italia
Casa 17 habitaciones
Falerone, Italia
Habitaciones 17
Área 400 m²
Gran granja reformada con accesorio de gran calidad adyacente (por renovación) Pisos de ladr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 15 habitaciones en Massa Fermana, Italia
Casa 15 habitaciones
Massa Fermana, Italia
Habitaciones 15
Área 300 m²
Número de referencia: N1185 Nombre de la propiedad: Casa Alfa Ubicación: En el país Ciudad/C…
$110,449
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Macerata, Italia
Casa 8 habitaciones
Macerata, Italia
Habitaciones 8
Área 180 m²
Casa de campo panorámica en un lugar apartado cerca de la estructura de la ciudad en buen es…
$232,525
Dejar una solicitud
Casa en Civitanova Marche, Italia
Casa
Civitanova Marche, Italia
Área 900 m²
Casa para renovar en un panorámico y aislado. Estructura de piedra Terreno 4:00 acres con pl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 9 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Casa 9 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 9
Área 206 m²
Casa en el casco antiguo en tres niveles Planta baja y ático con dos habitaciones baño y cue…
$174,393
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-AH08U . Ensayos y documentos de la región de la Unión de Bulgaria, la Asociación de Bulga…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 18 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 18 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 18
Área 540 m²
Casa rural para renovar ( arruinada ) en una panorámica Dos pisos ( 100 + 100 ) m² 2,000 m² …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 14 habitaciones en Campofilone, Italia
Casa 14 habitaciones
Campofilone, Italia
Habitaciones 14
Área 300 m²
Casale mar de 300 m2 con dependencia de 30 m2 y terreno de unos 2.0 hectáreas con olivos y p…
$424,357
Dejar una solicitud
Casa 13 habitaciones en San Ginesio, Italia
Casa 13 habitaciones
San Ginesio, Italia
Habitaciones 13
Área 450 m²
Casa independiente de los años 50 con 15 mil metros cuadrados de tierra plana parcialmente b…
$287,930
Dejar una solicitud
Casa 12 habitaciones en Caldarola, Italia
Casa 12 habitaciones
Caldarola, Italia
Habitaciones 12
Área 210 m²
Número de referencia: N931 (R)Nombre de la propiedad: Casa ArenaUbicación: en el puebloCiuda…
$81,384
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Acquaviva Picena, Italia
Villa 5 habitaciones
Acquaviva Picena, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 400 m²
BG-ABIV5801U Villa de lujo cerca de AcquavivaVilla moderna con impresionantes vistas al mar.…
$2,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa en Lapedona, Italia
Casa
Lapedona, Italia
Área 5 000 m²
Superficie construida de cinco lotes de aproximadamente 1.000 m2 cada uno con una amplia vis…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 12 habitaciones en San Severino Marche, Italia
Casa 12 habitaciones
San Severino Marche, Italia
Habitaciones 12
Área 280 m²
Casa de campo para restaurar en dos niveles (100 + 100) m con una estructura de mampostería …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Monteprandone, Italia
Villa 5 habitaciones
Monteprandone, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
BG-AH05U Hermosa casa en las colinas de MonteprandoneHermosa casa en las colinas de Montepra…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Villa 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
BG-V5602U. Villa en primera línea en San Benedetto del TrontoCasa familiar, situada en prime…
$1,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 10 habitaciones en Porto Recanati, Italia
Casa 10 habitaciones
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 10
Área 350 m²
Casa de campo bien hecho para renovar con diversos accesorios. Antigua estructura de ladrill…
$138,206
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 10 habitaciones en Lapedona, Italia
Adosado Adosado 10 habitaciones
Lapedona, Italia
Habitaciones 10
Área 270 m²
Terreno edificable en la periferia de 1.750 metros cuadrados ( 35 metros x 50 metros ) área …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 16 habitaciones en Montefortino, Italia
Casa 16 habitaciones
Montefortino, Italia
Habitaciones 16
Área 540 m²
Gran casa de campo en el pueblo 5 km desde la estructura de piedra central adyacente a otras…
$87,197
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Falerone, Italia
Casa 10 habitaciones
Falerone, Italia
Habitaciones 10
Área 250 m²
Casa rural reformada (2006) en dos plantas con patio y tierra por unos 3.000 metros cuadrado…
$290,656
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Senigallia, Italia
Villa 6 habitaciones
Senigallia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 078 m²
BG-V6001N Villa exclusiva con hermosas vistas al marVilla exclusiva situada en las colinas, …
$3,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Casa 12 habitaciones en Falerone, Italia
Casa 12 habitaciones
Falerone, Italia
Habitaciones 12
Área 500 m²
Granja para renovar de buen tamaño (aproximadamente 400 m2) en ladrillo antiguo con piezas m…
$162,767
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Montemonaco, Italia
Casa 5 habitaciones
Montemonaco, Italia
Habitaciones 5
Área 70 m²
Casa de piedra renovada situada en un pueblo encantador al pie de la sala de estar Sibyl de …
$58,131
Dejar una solicitud
Casa 14 habitaciones en Massa Fermana, Italia
Casa 14 habitaciones
Massa Fermana, Italia
Habitaciones 14
Área 300 m²
Número de referencia: N1390 Nombre de la propiedad: Casa Maccan Ubicación: En el país Ciudad…
$109,413
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Marcas

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Marcas, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir