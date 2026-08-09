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Casas en Venta en Perugia, Italia

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11 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Asís, Italia
Villa 9 habitaciones
Asís, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 740 m²
Casale di Charme | Código 8673 Precio actualizado: 20/03/2025 € 2.200.000 Rodeada por l…
$2,55M
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Villa 6 habitaciones en Perugia, Italia
Villa 6 habitaciones
Perugia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 400 m²
LD-0429. Villa de lujo en un gran lugar panorámicoVilla de lujo, recientemente restaurada, s…
$1,47M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 21 habitación en Foligno, Italia
Villa 21 habitación
Foligno, Italia
Habitaciones 21
Área 700 m²
Finamente renovado a finales del siglo XIX villa. 8000 m2 parque con árboles altos y plantas…
Precio en demanda
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TekceTekce
Casa 8 habitaciones en Todi, Italia
Casa 8 habitaciones
Todi, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Casa rural en las afueras con terreno de 2,0 hectáreas. Planta baja 60 m2 Planta baja 105 m2…
$290,656
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Villa 14 habitaciones en Bevagna, Italia
Villa 14 habitaciones
Bevagna, Italia
Habitaciones 14
Área 600 m²
Villa a completar dentro de un parque de 2.500 m2. Superficie con accesorios para más de 600…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Perugia, Italia
Villa 6 habitaciones
Perugia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
LD-0591. Villa de lujo rodeada de magnífica naturaleza de UmbriaLa villa de lujo rodeada por…
$4,34M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 habitaciones en Spoleto, Italia
Villa 6 habitaciones
Spoleto, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
IT-281016. Castillo medieval histórico del siglo XII construidoEn venta castillo medieval hi…
$1,76M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa en Perugia, Italia
Villa
Perugia, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 490 m²
En el encantador entorno de Umbria se encuentra una rara residencia de piedra - una villa de…
$1,03M
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Villa en Tuoro sul Trasimeno, Italia
Villa
Tuoro sul Trasimeno, Italia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
This refined property is located in a hilly and dominant position on Lake Trasimeno in a …
$1,69M
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Villa en Perugia, Italia
Villa
Perugia, Italia
Dormitorios 35
Nº de cuartos de baño 30
Área 9 800 m²
Perugia (Umbria) // Castillo medieval 800 metros cuadrados // Villa 2,200 metros cuadrados /…
$9,88M
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Villa en Perugia, Italia
Villa
Perugia, Italia
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 5 000 m²
Perugia (Umbria) // Castillo medieval 800 metros cuadrados // Villa 2,200 metros cuadrados /…
$6,97M
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