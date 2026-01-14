Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Liguria, Italia

149 propiedades total found
Casa en Merlungo, Italia
Casa
Merlungo, Italia
Área 320 m²
Italia. Ligurian Coast. Venta de una casa de campo en la elite Ligurian costa de Italia con …
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Camogli, Italia
Villa
Camogli, Italia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 1
Área 477 m²
CAMOLI (Liguria)// 3 Villas y Guest House // 9.000 m2 Parcela // Vista mar // Plazas de apar…
$9,30M
Dejar una solicitud
Villa en Alassio, Italia
Villa
Alassio, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 500 m²
La villa tiene una vista panorámica de la pintoresca bahía de Alassio.Sumergida en un gran p…
$4,59M
Dejar una solicitud
OneOne
Villa 6 habitaciones en Santa Margherita Ligure, Italia
Villa 6 habitaciones
Santa Margherita Ligure, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
Santa Margherita Ligure – Prestigioso apartamento en una villa de época con jardín y terraza…
$2,28M
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Camogli, Italia
Villa 11 habitaciones
Camogli, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Venta en Camogli – Chalet exclusivo con impresionantes vistas al mar en el corazón del Parqu…
$3,39M
Dejar una solicitud
Villa en Ventimiglia, Italia
Villa
Ventimiglia, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
La villa, situada en el pintoresco Capo Mortola, a un tiro de piedra de la frontera francesa…
$5,00M
Dejar una solicitud
Moa 7aMoa 7a
Villa en Arenzano, Italia
Villa
Arenzano, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Las nuevas villas de Liguria están ubicadas en el bosque de pinos de. Arenzano '/strong ',…
$1,81M
Dejar una solicitud
Villa en Loano, Italia
Villa
Loano, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 365 m²
Villa separada de cuatro niveles en Borghetto Santo Spirito.La entrada principal está en la …
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa en Ospedaletti, Italia
Villa
Ospedaletti, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Ospedaletti Proyecto Villa 500 metros cuadrados // Parcela de tierra 3.000 metros cuadrados …
$2,32M
Dejar una solicitud
Vienna PropertyVienna Property
Villa en Vallebona, Italia
Villa
Vallebona, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
La villa de Liguria se encuentra en un hermoso lugar pintoresco, entre colinas verdes, con …
$758,138
Dejar una solicitud
Villa en Andora, Italia
Villa
Andora, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la orilla del mar cerca de Andora (Liguria) a pocos metros de la pl…
$2,90M
Dejar una solicitud
Villa en Alassio, Italia
Villa
Alassio, Italia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
Área 1 300 m²
Villa histórica de lujo en uno de los lugares más famosos en el oeste de la Riviera Ligurian…
$17,43M
Dejar una solicitud
Villa en Portovenere, Italia
Villa
Portovenere, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) // 100 M2 área // SOLARIUM 40 M2 // 4 Dormitorios // 2 Baños // Vist…
$1,22M
Dejar una solicitud
Villa en Portofino, Italia
Villa
Portofino, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
PORTOFINO (Liguria) // MAIN VILLA 400 KV M // ORANGERY // PART OF 25,000 KV M // PRIZATION u…
$9,30M
Dejar una solicitud
Villa en Rapallo, Italia
Villa
Rapallo, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 3
Hermosa villa en San Michele di Pagana a pocos minutos de los centros históricos de Santa Ma…
$2,90M
Dejar una solicitud
Villa en Liguria, Italia
Villa
Liguria, Italia
Dormitorios 4
Área 330 m²
Casa en Liguria con vista al mar en el municipio de Soldano, en la provincia de Imperia.Una …
$1,12M
Dejar una solicitud
Villa en Arenzano, Italia
Villa
Arenzano, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en la parte más prestigiosa de Arenzano, a pocos pasos de las playas, …
$1,75M
Dejar una solicitud
Villa en Sanremo, Italia
Villa
Sanremo, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 347 m²
$2,45M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 4 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 141 m²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
$326,947
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 5 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$5,67M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Imperia, Italia
Villa 5 habitaciones
Imperia, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 140 m²
AS-VA-310. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ИмперияВилла Гардения. Резиденциальная зона …
$751,977
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Imperia, Italia
Villa 6 habitaciones
Imperia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 274 m²
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
$512,216
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Andora, Italia
Villa 6 habitaciones
Andora, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 450 m²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
$3,81M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en La Serra, Italia
Villa 4 habitaciones
La Serra, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$2,83M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Finale Ligure, Italia
Villa 6 habitaciones
Finale Ligure, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 430 m²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$4,73M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 6 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 500 m²
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
$6,54M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Diano Arentino, Italia
Villa 4 habitaciones
Diano Arentino, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 195 m²
KK-. Очаровательная вилла новой постройкиЭта очаровательная вилла новой постройки в продаже …
$534,013
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Cervo, Italia
Villa 4 habitaciones
Cervo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 175 m²
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
$1,47M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
$599,402
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 280 m²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29M
Dejar una solicitud
