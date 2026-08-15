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Casas en Venta en SantElpidio a Mare, Italia

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4 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Casa 9 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 9
Área 206 m²
Casa en el casco antiguo en tres niveles Planta baja y ático con dos habitaciones baño y cue…
$174,393
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Casa 6 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Casa 6 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 6
Área 80 m²
Renovación de la casa en el casco antiguo Tres niveles de 25 metros cuadrados cada cuadrado …
$34,879
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Villa 6 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Villa 6 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 10 200 m²
BG-ABIV5401U Antigua villa en Porto San ElpidioVilla de 1780 en Porto San Elpidio, a 8 km de…
$2,58M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
DD CO DEDD CO DE
Casa en SantElpidio a Mare, Italia
Casa
SantElpidio a Mare, Italia
Área 7 000 m²
Parcela de 7.000 metros cuadrados para un volumen máximo de 270 metros cúbicos (más sótano y…
$58,131
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