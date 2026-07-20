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Barrio residencial Vieux nord immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38387
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    De Haas, 11 b

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Magnífico apartamento nuevo en venta en el Viejo Norte de Tel-Aviv. Nuevo edificio y apartamento nunca habitaron. 7a planta en 8 con ascensor. 5 habitaciones, 2 baños, 3 W.C. 125m2 + 14m2 terraza Soccah (abierto al cielo). Vista abierta. Renovado de alto nivel. 1 plaza de aparcamiento. Precio: 9,000,000sh

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Tel-Aviv, Israel
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