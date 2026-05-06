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Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35932
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Pinsker, 70

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Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Dizengoff Center Apartamento recientemente construido en una ubicación privilegiada, a pocos minutos a pie de la playa y el animado centro de Tel Aviv. • 4 habitaciones, 92 m2 • Amplia terraza soleada de 15 m2 • Sala de estar con cocina abierta • Suite parental con baño privado • Habitación segura (mamada) y otra habitación • Baño adicional y aseo de invitados • 3a planta en 6 con ascensor • Aparcamiento privado Ideal para vivir o invertir! Precio: 6.900.000 Precio por m2: 63.302

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