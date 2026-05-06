Barrio residencial Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

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Nuevo apartamento de 4 habitaciones con terraza – Cerca del Dizengoff Center
Apartamento recientemente construido en una ubicación privilegiada, a pocos minutos a pie de la playa y el animado centro de Tel Aviv.
• 4 habitaciones, 92 m2
• Amplia terraza soleada de 15 m2
• Sala de estar con cocina abierta
• Suite parental con baño privado
• Habitación segura (mamada) y otra habitación
• Baño adicional y aseo de invitados
• 3a planta en 6 con ascensor
• Aparcamiento privado
Ideal para vivir o invertir!
Precio: 6.900.000
Precio por m2: 63.302
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
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