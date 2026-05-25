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Barrio residencial Somptueux 5 pieces pleine vue mer a vendre a la marina dashdod

Asdod, Israel
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ID: 36866
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Exodus, 32

Sobre el complejo

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En venta en la Marina de Ashdod, en la prestigiosa residencia Sea Side, un suntuoso apartamento de 5 habitaciones de 192 m2 bañado al sol con un magnífico conjunto de 28 m2 que ofrece una excepcional vista panorámica al mar. Servicios de lujo: aparcamiento privado, aire acondicionado, mamá, sinagoga en el edificio, a pocos pasos de la playa. Una propiedad rara y exclusiva en el mercado, ideal para los amantes del lujo, el espacio y las impresionantes vistas al mar.

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