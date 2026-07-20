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Barrio residencial Rez de jardin florentine nord

Tel-Aviv, Israel
de
$9,68M
20/7/26
$9,68M
20/7/26
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ID: 38355
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaKishon, 18

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Jardín en venta en Tel Aviv, en una calle tranquila cerca de Shuk Levinsky y Rothschild en el norte de Florentine. Edificio clasificado para renovar. Dos habitaciones. 38m2 + 40m2 jardín. Mamad, tranquilo y brillante. Este lado. Precio: 2.950.000 dólares

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Tel-Aviv, Israel
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