Barrio residencial Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad

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Venta exclusiva,
En la torre de YOO, Nissim Aloni 19
En una torre de prestigio y muy bien cuidada
En la octava planta con vista abierta al noroeste
Un hermoso apartamento muy espacioso
188 m2 + terraza soleada de 10 m2
4.5 apartamento habitación, incluyendo una suite principal
Gran suite parental con vestidor
Ducha y baño doble
Servicios adicionales:
2 plazas de aparcamiento cubiertas
Servicios de construcción:
Spa, sauna, piscina, conserjería
Seguridad 24 horas
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