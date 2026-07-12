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Barrio residencial Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Vendido o vencido
3
ID: 35095
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Dirección
    David Remez

Sobre el complejo

Venta – Kfar Saba Una ventaja real: evita toda la fase administrativa y comienza desde una base existente. En una parcela de 492 m2, esta propiedad tiene un permiso de construcción validado y una estructura ya realizada. Lo que está en su lugar: • Estructura • Techo con marco visible • Paredes exteriores • Redes eléctricas y fontanería Proyecto actual: 150 m2 ✔️ Permiso para construir una segunda casa independiente El interior queda completamente por desarrollar, ofreciendo total libertad para diseñar su hogar. ? Planes y vídeos disponibles bajo petición

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Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Tiendas de comestibles
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