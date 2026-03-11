  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple

Jerusalén, Israel
$1,411
ID: 34041
Última actualización: 10/3/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    Avraham Stern, 11

Sobre el complejo

Muy bonitas dos piezas bien arregladas Inodoros separados y baño Terraza exterior apartamento totalmente reformado modernas y nuevas instalaciones.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$742,995
Barrio residencial Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Barrio residencial Toit prive
Jerusalén, Israel
de
$2,90M
Barrio residencial Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israel
de
$1,02M
Barrio residencial Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalén, Israel
de
$1,411
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Barrio residencial Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerusalén, Israel
de
$3,76M
Holyland – Distrito en plena renovación urbana, con la construcción de tiendas, sinagogas y parques modernizados! Ático de lujo en un edificio con prestigiosos vestíbulo, gimnasio y 3 ascensores Shabat. 5 habitaciones (fácil posibilidad de pasar a 7), 243 m2 de espacio habitable + 180 m2 d…
Immobilier.co.il
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$2,35M
Rara en el mercado: magnífica villa independiente construida en una parcela de 315 m2, que ofrece 270 m2 espacio habitable repartido en tres niveles (subsuelo, planta baja y primera planta). Cuenta con un amplio salón luminoso, amplia cocina, varias cómodas habitaciones y hermosas zonas de …
Immobilier.co.il
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Immobilier.co.il
