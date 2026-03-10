  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin

Asdod, Israel
de
$6,270
;
17
Dejar una solicitud
ID: 34732
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod
  • Dirección
    Ophel, 28

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Alquiler: Casa de campo fenomenal Nueve en Ashdod – ¿d Zayin Distrito???? ✨ Lujo – Confort – Espacios Generosos – Entrega inmediata! Situado en la zona codiciada de Youd Zayin en Ashdod, esta excepcional nueva casa ofrece una calidad de vida incomparable en 200 m2 espacio habitable, con 100 m2 de terrazas incluyendo una con piscina privada, y 70 m2 de sótano brillante. ?? Planta baja: Magnífica terraza de 100 m2 con piscina, ideal para recibir o relajarse Espaciosa y luminosa sala de estar con grandes ventanas Cocina totalmente equipada de alta gama con materiales de calidad Inodoros invitados Puerta blindada y acabados limpios ?? Primera planta: 3 cómodas habitaciones Baño moderno con aseo Master suite con baño privado, aseo, balcón privado y lavadero ?? 70 m2 sótano convertible con 2 grandes ventanas – Ideal para: Playroom Sala de cine Wellness Area (SPA) O posibilidad de crear 2 a 3 habitaciones adicionales ¿Acondicionamiento centralizado?? ¿2 estacionamientos privados??️ ¡De inmediato! Un bien raro, combinando modernidad, espacio y comodidad en un barrio popular! Contacta con nosotros hoy para organizar una visita.

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Hadera, Israel
de
$843,315
Barrio residencial Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$2,38M
Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Está viendo
Barrio residencial A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$6,270
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Barrio residencial Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
de
$815,100
Magnífico apartamento de 2 habitaciones en la planta baja con jardín privado Descubre estas encantadoras 2 habitaciones ubicadas en la planta baja, que ofrecen un interior moderno y un jardín privado de 50 m2, perfecto para disfrutar del aire libre y los hermosos días. Características: • 55…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Mostrar todo Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Barrio residencial Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Gan Yavne, Israel
de
$3,54M
Villa de lujo en venta en Gan Yavne En una parcela de 500 m2, villa con piscina 8 metros por 4 metros. En la planta baja salón cocina y mamada y en la primera planta 4 dormitorios 2 baños y una terraza Villa excepcional a pocos minutos de Ashdod, no grave abstenerse Por favor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite
Netanya, Israel
de
$915,420
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la llamada de distrito frente a Kiriat Hasharon Cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa) El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, Sinag…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir