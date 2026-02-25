Barrio residencial Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

En la zona buscada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Shabat. Hermoso apartamento de 4 habitaciones de 111 m2, con 11 m2 de terraza. Una joya real que ofrece servicios de alta gama: • Cocina separada y totalmente mejorada • Sala fuerte (Mamad) • Suite parental con baño privado • Baño adicional • Calefacción terrestre • Aire acondicionado VRF individual en cada habitación • Smart Home System • Aparcamiento subterráneo privado • Cave Entrada a principios de abril